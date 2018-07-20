Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Посла Греции вызвали на ковер

Дипломату устроили выволочку за антироссийские заявления Афин

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. Ему был выражен протест в связи с недопустимыми высказываниями, которые были сделаны официальными лицами в Афинах.

"Был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", – говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

По теме

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке дипломатов, не остаются без последствий и не исчезают бесследно. В ответ на это греческий МИД обвинил нашу страну в постоянном неуважении к Греции.

Посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью RT затруднился назвать причину, по которой дипломатов из нашей страны отправили на родину.

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", – указал он.

На прошлой неделе греческие СМИ сообщили о том, что Афины приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Мера стала ответом на якобы имевшие место незаконные действия россиян на греческой территории.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Пойман возможный убийца известного фигуриста

В совершении преступления подозревают двух человек

Россия меняет курс

Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей