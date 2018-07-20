Посла Греции вызвали на ковер

Дипломату устроили выволочку за антироссийские заявления Афин

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса. Ему был выражен протест в связи с недопустимыми высказываниями, которые были сделаны официальными лицами в Афинах.



"Был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", – говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке дипломатов, не остаются без последствий и не исчезают бесследно. В ответ на это греческий МИД обвинил нашу страну в постоянном неуважении к Греции.

Посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью RT затруднился назвать причину, по которой дипломатов из нашей страны отправили на родину.

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", – указал он.

На прошлой неделе греческие СМИ сообщили о том, что Афины приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. Мера стала ответом на якобы имевшие место незаконные действия россиян на греческой территории.