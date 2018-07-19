Греция потребовала от Захаровой уважения

Дипломатический скандал продолжает набирать обороты

Министерство иностранных дел Греции заявило, что комментарий Марии Захаровой относительно высылки из Афин российских дипломатов стал проявлением неуважения к стране.

"Заявления официального представителя МИД России являются типичным примером неуважения к третьей стране и показывают отсутствие понимания современного мира, в котором государства, независимо от их размера , являются самостоятельными и могут проводить независимую, многогранную и демократическую внешнюю политику", – сообщается в официальном заявлении на сайте МИД Греции.

Утверждается, что подобное "негативное мышление" и заставило высланных россиян действовать таким образом, что это привело к их высылке из Греции или запрету на въезд в страну.

В греческом дипведомстве подчеркнули, что Афины своевременно проинформировали российские власти о причинах высылки дипломатов, при этом в РФ "очень хорошо знают, чем занимаются их люди".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее возмутилась действиями Великобритании и США, которые оказали давление на Грецию, напоминает РИА ФАН. В июле Греция выслала из страны двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум гражданам РФ.

