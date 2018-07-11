Греция высылает российских шпионов

Сотрудников посольства РФ обвиняют в незаконном сборе секретной информации

Дипломатический скандал разразился между Афинами и Москвой. Из Греции выдворяют двух работников посольства РФ, еще двум запрещен въезд в страну. Греческое правительство приняло данное решение, чтобы защитить национальную безопасность, пишет местная Kathimerini. По данным издания, указанные россияне предпринимали попытки вмешиваться во внутренние дела Греции с целью подорвать ее суверенитет.

В частности, дипломатов обвиняют в том, что они подкупали госчиновников. Причем делали это не только ради получения информации, но и для распространения выгодных для РФ сведений. Якобы таким образом Москва пыталась усилить свое влияние в Греции. В ход шли и культурно-церковные связи. По крайней мере, в Афинах утверждают, что деятельность Императорского православного палестинского общества в Греции была направлена на то, чтобы передать России власть над Афоном.

Между тем высокопоставленный источник издания отметил, что в целом отношения России и Греции дружеские и действия нескольких человек их не испортят. А вот зеркальные меры, которые намерены предпринять в МИД РФ, повлияют на ситуацию отрицательно. Поскольку все греческие дипломаты в РФ занимаются сугубо профессиональной деятельностью и высылать их не за что, пишет газета.

Напомним, что минувшей весной Афины отказались присоединиться к антироссийскому демаршу ЕС и США в связи с делом Скрипалей и не выслали никого из россиян.