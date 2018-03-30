Жесткие ответные меры Москвы вступают в силу

Вслед за американскими дипломатами пакуют чемоданы представители сразу нескольких государств, ранее применивших аналогичные меры в отношении РФ из-за отравления шпиона Сергея Скрипаля. Решением МИД в скором времени домой отправятся официальные представители Польши, Литвы, Латвии и Италии,Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции.

В частности, персонами нон-грата объявлены 13 дипломатов из Украины, говорится в заявлении МИД РФ. Им были вручены ноты протеста в ответ на неоправданную высылку российских послов. В российском дипведомстве подчеркнули, что упомянутые страны пошли на недружественные шаги "на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей".

Ответ России вызвал незамедлительную реакцию в Киеве. Глава украинского МИД Павел Климкин назвал нонсенсом решение Москвы.

"Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше", – написал Климкин в своем Twitter.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 марта 2018 г.

В отличие от Украины немцы нисколько не удивились высылке своих дипломатов. Министр иностранных дел страны Хайко Маас признал, что "новость из Москвы не стала неожиданной", передает РИА "Новости".

Также очень скоро дома окажутся два сотрудника нидерландской дипмиссии и военный атташе Эстонии Тоомас Педа.

Планируется, что до 7 апреля никого из вышеперечисленных персон в России не останется.

В заявлении отмечается, что такая же участь в ближайшем времени может постигнуть Бельгию, Венгрию, Грузию и Черногорию, Россию оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств.

Неприятный разговор случился и у представителя Британии – 30 марта утром Л. Бристоу пригласили на ковер в МИД РФ. Там ему был "заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".