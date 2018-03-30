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Выздоровление Скрипаль разоблачает трюк Лондона

Фото: GLOBAL LOOK press
Широко разрекламированный советский яд убил бы россиян

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин высказал предположение, что отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта не могло произойти при помощи "Новичка". Это следует из факта выздоровления российской гражданки, о чем накануне уведомили британские медики. А сам инцидент эксперт назвал провокацией спецслужб Соединенного Королевства.

Так он прокомментировал сегодня РИА "Новости" сообщения о том, что Юлия пришли в сознание, она может пить, принимать пищу и разговаривать, а ее состояние уверенно идет на поправку.

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"Это хорошие новости. Порадуемся за гражданку Российской Федерации Юлию Скрипаль. Но данный факт свидетельствует о том, что, скорее всего, для ее отравления было применено не вещество А-234 "Новичок", которое называла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй", – заявил Никулин.

По его мнению, будь это советский нервно-паралитический газ, о котором громогласно говорят британские власти, то инцидент с россиянами закончился бы плачевно.

"Если бы он использовался, обоих Скрипалей уже бы не было в живых. И шансов выжить у них тоже не было бы. Если только в течение двух-трех минут им бы не вкололи антидот", – отметил эксперт.

Никулин считает, что "о веществе А-234 американцы и британцы сегодня знают гораздо больше, чем мы – они с ним возятся уже минимум 25 лет", и при уровне нынешних технологий данный яд уже можно создать самим. По его словам, примененный яд в Солсбери является аналогом советского.

"Кстати, британские специалисты пришли к выводу, что это разновидность того вещества, которое было изобретено в Советском Союзе. Оно либо обладает более слабым действием, либо британцы подобрали такой эффективный антидот, который можно вколоть, и человек после этого выживет", – подчеркнул Никулин.

Эксперт добавил, что операцию против Скрипалей провели британские спецслужбы, а наготове была бригада скорой помощи, которая и ввела необходимый антидот россиянам.

"Тут могут быть две версии. Либо это фальсификация доказательств, либо это другое вещество – менее токсичное", – резюмировал Никулин.

Первой об улучшении состояния здоровья Юлии в четверг, 29 марта, вечером сообщила BBC News. Врачи рассказали изданию, что пострадавшая уже может разговаривать. Ее отец продолжает находиться в критическом, но стабильном состоянии.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Елена УСОВА
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