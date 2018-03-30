Юлии Скрипаль полегчало

Женщину скрывают в госпитале, но о ее состоянии рассказывают журналистам

Юлия Скрипаль, пострадавшая от некоего нервно-паралитического вещества 4 марта, пришла в сознание и уже может самостоятельно пить и принимать пищу. Об этом сообщает телеканал Sky News. Что касается ее отца Сергея Скрипаля, то он, по данным СМИ, находится в критическом, но стабильном состоянии.

Накануне BBC News выпустило интервью директора районной больницы Солсбери Кристин Бланшард. По словам врача, Юлия хорошо отреагировала на лечение, пришла в себя и начала говорить. Однако, по мнению британских медиков, россиянка еще должна находиться под наблюдением круглосуточно.

Напомним, российских консульских работников к гражданке РФ Юлии Скрипаль не допускают.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в невменяемом состоянии. Британские власти заявили, что на людей было совершено покушение при помощи токсичного вещества и обвинили в инциденте Россию.