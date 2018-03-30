Юлии Скрипаль полегчало
Юлия Скрипаль, пострадавшая от некоего нервно-паралитического вещества 4 марта, пришла в сознание и уже может самостоятельно пить и принимать пищу. Об этом сообщает телеканал Sky News. Что касается ее отца Сергея Скрипаля, то он, по данным СМИ, находится в критическом, но стабильном состоянии.
Накануне BBC News выпустило интервью директора районной больницы Солсбери Кристин Бланшард. По словам врача, Юлия хорошо отреагировала на лечение, пришла в себя и начала говорить. Однако, по мнению британских медиков, россиянка еще должна находиться под наблюдением круглосуточно.
Напомним, российских консульских работников к гражданке РФ Юлии Скрипаль не допускают.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в невменяемом состоянии. Британские власти заявили, что на людей было совершено покушение при помощи токсичного вещества и обвинили в инциденте Россию.
Британия теряет лицо в споре с Россией
Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов
Снег останется в Москве надолго
На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина