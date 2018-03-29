Названо место отравления Скрипаля

Раскрыты новые детали расследования по делу об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери

Впервые Сергей и Юлия Скрипаль столкнулись с нервно-паралитическим веществом в своем доме. И его концентрация на входной двери была самой высокой, сообщили в Скотленд-Ярде.

Следы токсина были обнаружены и в других местах в городе Солсбери, но в меньшем количестве.К такому выводу следствие пришло после тщательного криминалистического и научного изучения, заявили в полиции.

"Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности", – рассказал заместитель помощника комиссара и старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Дин Хайдон.

Почти 250 детективов-специалистов по борьбе с терроризмом, ряд экспертов и партнеров продолжают круглосуточную работу по расследованию дела. Они изучают 5 тыс. записей с камер видеонаблюдения, 1350 вещественных доказательств и множество показаний свидетелей.

Расследование по делу об отравлении Скрипалей будет продолжаться еще долго. По мнению заместителя главного констебля полиции этого графства Пола Миллса, оно займет не меньше нескольких месяцев.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери, напоминает URA.RU. Власти Великобритании обвинили в отравлении нервно-паралитическим веществом Россию и выслал 23 дипломата РФ. Позже о таком же решении заявили в 16 государствах Европы, США, в Канаде и Австралии, на Украине и в Молдавии. В Москве отвергли все обвинения и пообещали ответить на высылку дипломатов.