"Дело Скрипаля" помогла раскрыть русская классика
"Дело Скрипаля" абсолютно понятно для образованных людей. Особенно тех, кто знаком с русской классической литературой. Например, министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Выступая вечером в среду, 28 марта, на пасхальном банкете для глав дипломатических представительств других стран в Лондоне, он не стал скрывать свою эрудицию и пояснил, почему не сомневается в виновности России.
"Это похоже на начало "Преступления и наказания" (Федора Достоевского), – заявил Джонсон. – В том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают", – подчеркнул министр.
Проще говоря, автор всего этого срежессированного сценария с отравлением Сергея Скрипаля и объявленного после этого крестового похода против России в самом начале действия указал, что во всем виновата Москва. Поэтому и Тереза Мэй обвинила Кремль, когда местные спецслужбы только-только начали расследование. И более 20 стран поддержали антироссийскую риторику, основываясь на голословных утверждениях Лондона. Поэтому-то практически никого в мире, за небольшим исключением типа Австрии, Сербии и некоторых других стран, не интересуют факты.
Но Россию – очень интересуют. Настолько, что она обратилась к Великобритании с просьбой поспособствовать в расследовании дела об отравлении россиянки Юлии Скрипаль на британской территории.
"СК России передал для направления компетентным органам Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери (Великобритания)", – сообщила в четверг, 29 марта, официальный представитель СК Светлана Петренко.
Если конкретно, то российская сторона попросила британских коллег "совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления", а также предоставить копии материалов расследования, результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, ее медицинские анализы и другие документы.
Впрочем, если британская полиция пользуется теми же средствами, что и Форин-офис, реальной помощи ждать не стоит. Как заявил Джонсон на том же праздничном ужине, разница между Россией и Великобританией в том, что "они делают "Новичок", а мы – световые мечи джедаев".
"С одной стороны – ужасающее оружие, предназначенное для убийства, с другой – таинственно жужжащий сценический реквизит. Но какое из них в действительности более эффективно в современном мире? Какое вызывает восхищение вот уже у третьего поколения детей и приносит нам миллиарды?" - проявил Джонсон знание современной кинематографии и прибыльности медийного бизнеса. Читал, впрочем, по бумажке. Так что, возможно, и эти слова ему написали.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ядовитое вещество проникло в дом Скрипаля через входную дверь.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери 4 марта. Британская сторона заявила, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает обвинение.
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