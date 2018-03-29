Послу США придется рассказать о лицемерии
Посол США в России Джон Хантсман признал, что российско-американские отношения переживают "непростые времена". По его словам, Вашингтон и другие союзники Лондона были вынуждены предпринять "меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери". Вместе с тем Хантсман убежден, что это никак не должно повлиять на отношения жителей двух стран.
"Несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", – заявил американский посол в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter посольства США в четверг, 29 марта. Он особо подчеркнул, что всегда с удовольствием общается с россиянами, и предложил задавать ему любые вопросы в соцсетях посольства.
Предложение наладить диалог моментально нашло отклик у граждан России. Вот только вопросы оказались малоприятными для Хантсмана.
"Меня всегда интересовало, что значит лицемерие, никто не подскажет?" – спросил пользователь под ником Dizzy.
"Где доказательства по делу Скрипаля?" – потребовали ответа Злой русский и Дмитрий.
"Когда США перестанут оккупировать Сирию и поддерживать террористов?" – поинтересовался Kravtsov Vitaly.
"Вас преследует Кремль? За Вами следит ФСБ? Путин не дает Вам жить? Мы Вам поможем!" - опубликовал рекламу психиатрической клиники пользователь Марк Вов.
Вопросов, в общем, для
господина Хантсмана у россиян накопилось много. Сможет ли ответить?
На этой неделе США заявили о
присоединении к обвинению Британии против России по поводу отравления
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В Вашингтоне приняли решение
выдворить из страны 60 дипломатических сотрудников, в том числе работающих при
ООН, а также закрыть консульство в Сиэтле. Москва пообещала ответные меры.
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