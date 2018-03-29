Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Послу США придется рассказать о лицемерии

Джон Хантсман. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Russak
Предложив россиянам задавать вопросы, Хантсман открыл ящик Пандоры

Посол США в России Джон Хантсман признал, что российско-американские отношения переживают "непростые времена". По его словам, Вашингтон и другие союзники Лондона были вынуждены предпринять "меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери". Вместе с тем Хантсман убежден, что это никак не должно повлиять на отношения жителей двух стран.

"Несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", – заявил американский посол в видеообращении, опубликованном в официальном Twitter посольства США в четверг, 29 марта. Он особо подчеркнул, что всегда с удовольствием общается с россиянами, и предложил задавать ему любые вопросы в соцсетях посольства.

По теме

Предложение наладить диалог моментально нашло отклик у граждан России. Вот только вопросы оказались малоприятными для Хантсмана.Скриншот twitter.com/USEmbRu

"Меня всегда интересовало, что значит лицемерие, никто не подскажет?" – спросил пользователь под ником Dizzy‏.

"Где доказательства по делу Скрипаля?" – потребовали ответа Злой русский и Дмитрий.

"Когда США перестанут оккупировать Сирию и поддерживать террористов?" – поинтересовался Kravtsov Vitaly.

"Вас преследует Кремль? За Вами следит ФСБ? Путин не дает Вам жить? Мы Вам поможем!" - опубликовал рекламу психиатрической клиники пользователь Марк Вов.

Вопросов, в общем, для господина Хантсмана у россиян накопилось много. Сможет ли ответить?

На этой неделе США заявили о присоединении к обвинению Британии против России по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В Вашингтоне приняли решение выдворить из страны 60 дипломатических сотрудников, в том числе работающих при ООН, а также закрыть консульство в Сиэтле. Москва пообещала ответные меры. 

Фоторепортаж
Как Европа отказалась от России
Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press
Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen Малькольм Тернбулл. Фото: GLOBAL LOOK press Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Умер Олег Анофриев

Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей