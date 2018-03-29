МИД возмутило хамское отношение США к спортсменам из РФ
Соединенные Штаты пытаются создать препятствия для российских борцов, чтобы они не смогли приехать на Кубок мира, который пройдет в Айова-Сити в апреле. Такие действия вызвали негодование в МИД.
Представитель министерства Мария Захарова возмутилась тем, что американцы отказались предоставлять нашим атлетам визы.
"Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты – мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", – говорится в сообщении на сайте МИДа.
Захарова подчеркнула, что США грубо нарушают спортивные принципы и открыто ущемляют в правах страну-участницу.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что несмотря на сложные отношения между странами, спортсмены не перестанут общаться друг с другом.
"Американским борцам тоже интересно приезжать к нам, проходить через достойных соперников. Они с огромным удовольствием приезжают в Россию", – цитирует его РИА "Новости".
Старший тренер по вольной борьбе Валерий Фельдшеров утверждает, что Соединенные Штаты рекомендовали нашим атлетам пройти собеседование на визы в консульстве Армении, однако на это уже нет времени.
При этом в Госдепе Америки отказались комментировать эту ситуацию заявив, что данные о визах являются конфиденциальными.
Вашингтон руководствуется тем, что Москва виновна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поэтому на государство должны быть наложены санкции, в том числе и спортивные.
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