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Грузия вышлет из страны российского посла

продолжениеЗахарова припечатала Лондон нацистской брошюрой
В Тбилиси считают Москву виновной в отравлении Скрипаля

Грузия поддержала Великобританию и так же, как и другие страны, высылает российского посла. Об этом говорится на сайте МИД.

Отмечается, что Тбилиси разделяет точку зрения Лондона по делу об отравлении Скрипаля.

"Объявляет нежелательным нахождение на территории Грузии одного сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России в Грузии", – говорится в сообщении.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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