Захарова упрекнула британских лордов за поездку в гости к Гитлеру
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила главу британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона объяснить, что многочисленные английские лорды делали на Олимпиаде 1936 г., которая проходила в фашистской Германии.
С таким предложением наш мидовский спикер обратилась к нему, комментируя его сравнение ЧМ-2018 в России с Играми в Третьем рейхе.
Во время сегодняшнего брифинга, прямую трансляцию которого вел RT, Захарова представила журналистам выпущенную в 1936 г. в Германии официальную брошюру "Почетные гости XI Олимпийских игр". Среди гостей оказались председатель Национального олимпийского комитета Великобритании, представители Соединенного Королевства в МОК, председатели международных спортивных федераций.
"Упомянутые в брошюре члены британского истеблишмента прибыли в Германию по собственному желанию. В Берлин к Гитлеру в 1936 году они приехали как представители британского истеблишмента, члены палаты лордов, аристократы", – отметила дипломат.
Далее Захарова обратилась напрямую к главе МИД Великобритании.
"Господин Борис Джонсон, вы не находите постыдным и, как вы любите выражаться, вызывающим тошноту участие такого количества британских функционеров в открытии Олимпийских игр 1936 года? Что все эти уважаемые британские деятели, лорды делали в гостях у Гитлера?" – спросила Захарова.
Кроме того, она отреагировала на спич британца, который накануне в ходе своего выступления перед иностранными дипломатами сравнил "дело Скрипаля", т.е. отравление экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта, с началом романа Достоевского "Преступление и наказание". По его мнению, все уверены по поводу виновного, вопрос лишь в том, признается ли он или его поймают.
"В отличие от вас (Борис Джонсон) мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михайловича: "Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с", – напомнила Захарова Джонсону великое русское произведение.
Что касается первого сравнения, то его британский министр позволил себе 21 марта во время заседания парламентского комитета. Тогда он согласился с высказыванием о том, что Россия якобы использует чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер Олимпиаду 1936 г., – для поднятия имиджа страны.
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