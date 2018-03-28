Лондон нашел новый способ отомстить Москве
Британия претендует на российские деньги, намереваясь пересмотреть документы около 700 бизнесменов, которые прибыли в Королевство по визам для инвесторов. Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на министра внутренних дел Эмбер Радд.
Данное решение затронет всех предпринимателей, которые пересекли русско-британскую границу до 2015 года и заручились поддержать экономику Туманного Альбиона почти на 3 миллиона долларов.
Для российских коррупционеров и их денег "нет места" на чопорной английской земле, заявила премьер Тереза Мэй, "натравив" на них стражей порядка. Она предложила правоохранителям вмешаться в данный вопрос и проверить источники дохода состоятельных россиян, поселившихся на территории Великобритании, где в этом году вступил в силу закон "О криминальных финансах".
Документ наделяет британские суды новыми полномочиями. Теперь они вправе требовать объяснений у иностранных инвесторов о происхождении их капитала и имущества. Благодаря новому закону британские власти уже арестовали имущество нескольких россиян.
Кроме того, продажа российских облигаций через расчетную палату Лондона может оказаться под запретом. Данное предложение, которое в самое ближайшее время рассмотрит премьер Великобритании Тереза Мэй, озвучил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат.
Он уверен, что европейские законы, в том числе британские, настолько лояльны, что с их подачи попавшие под санкции российские банки, прежде всего ВТБ, могут быть инициаторами выпуска российских бондов.
К слову, за последние дни чиновник трижды призывал к ликвидации подобных лазеек в законодательстве. "Россия может брать займы на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на западные санкции, а потом [на полученные средства] поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые [находятся под санкциями и] не могут этого делать самостоятельно", – цитирует Тугендхата британская газета The Guardian. Его идею тут же подхватил глава британского МИД Борис Джонсон.
Он назвал интересным предложение отрезать доступ российских еврооблигаций к ключевым западным клиринговым компаниям, в числе которых Euroclear и Clearstream. Данная схема, по мнению Тугендхата, сможет не просто блокировать перепродажу российских ценных бумаг на вторичном рынке, но и оттолкнет от их покупки зарубежных инвесторов.
Напомним, ранее Минфин РФ разместил евробонды (ценные бумаги, впущенные на длительный период) под названиями "Россия-2029" и "Россия-2047" на $4 миллиарда. Между тем спрос на них почти в два раза превысил этот объем. Большую часть скупили британские инвесторы. Они же приобрели половину дополнительного 29-летнего выпуска.
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