Западные страны сопротивляются подзуживанию британцев на высылку российских дипломатов

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что посол Великобритании неоднократно требовал от австрийских властей принять некоторые меры в отношении России в связи с отравлением неизвестным химвеществом экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Однако Вена оказалась стойким оловянным солдатиком.



По словам Кнайсль, отказ Австрии от высылки российских дипломатов совсем не связан со страхами ответных мер со стороны Москвы, сообщает в среду, 28 марта, агентство "Прессе".

"Это (российские санкции) никогда не было объектом нашего внимания во время обсуждений в МИД и при согласовании позиции с канцлером Австрии", – сказала министр. "Именно в критические моменты необходимо оставлять (дипломатические) каналы открытыми", – убеждена она.

При этом Кнайсль подтвердила, что британский посол не раз требовал от австрийских властей "принять конкретные меры" в отношении России за Скрипаля. Один раз это было еще до саммита глав-членов ЕС, и второй в прошлую субботу, т.е. 24 марта.

В качестве отрицательного примера подобных демаршей она напомнила историю с разрывом дипотношений между США и Ираном в 1980 году, что, по ее мнению, привело лишь к негативным результатам. "Это ударяет по обоим государствам", – считает министр. По его словам, в такой ситуации мало кто знает об изменениях в этой стране, и нужно прибегать к услугам других посольств.

Также в Австрии отмечают, что несмотря на жесткие санкции, президент РФ Владимир Путин все равно собирается встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, а целый ряд европейских стран тоже не стали высылать российских послов, поскольку ждут от экспертов полного заключения по химвеществу, которым могли отравить Скрипаля, прежде чем говорить о мерах в отношении Москвы.

Так, глава МИД Словении Карл Эрьявец высказался сегодня против идеи выслать наших дипломатов из страны, пока не будут установлены все детали инцидента в Солсбери, пишет агентство "Танюг". На заседании правительства, которое должно состояться завтра, он "не будет предлагать" данную меру.

"В настоящее время, я думаю, что, прежде всего, необходимо выяснить все, что произошло в Солсбери, речь идет об очень неясном и скандальном случае", – сказал словенский министр.

Более категорично выступил Белград. В сегодняшнем телефоном разговоре с Путиным президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не намерена предпринимать какие-либо меры в отношении России в связи с делом Скрипаля, даже на фоне того, что почти все государства региона уже поддержали Лондон, пишет "Интерфакс".

Окончания следствия ожидают и в Берне. "Швейцария предпочитает обождать, пока не будут установлены официальные доказательства" в деле об отравлении в Солсбери. "Такой осторожный подход приветствуют все члены парламентской комиссии по внешней политике", – подчеркивает издание Le Temps в среду.