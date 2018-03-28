Как Европа отказалась от России

История высылки российских дипломатов

"Утро" собрало самые громкие заявления официальных лиц мировых государств.

Отравление экс-полковника ГРУ в Солсбери Сергея Скрипаля стало причиной резкого ухудшения отношений мировых стран с Россией. Лидеры государств обвинили в покушении Москву и выслали наших дипломатов с территории своих стран.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одна из первых заявила о необходимых мерах против России.





Президент США Дональд Трамп был аккуратен в высказываниях и не стал противоречить своей союзнице Мэй.





Глава Франции Эммануэль Макрон считает Россию главной угрозой для Европы.





Правитель Украины Петр Порошенко пошел на поводу у союзников и также обвинил Москву в отравлении.





Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл посчитал послов разведчиками России.





Канцлер Германии Ангела Меркель не нашла виновных в отравлении, кроме Москвы.







