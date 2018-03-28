Как Европа отказалась от России
"Утро" собрало самые громкие заявления официальных лиц мировых государств.
Отравление экс-полковника ГРУ в Солсбери Сергея Скрипаля стало причиной резкого ухудшения отношений мировых стран с Россией. Лидеры государств обвинили в покушении Москву и выслали наших дипломатов с территории своих стран.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одна из первых заявила о необходимых мерах против России.
Президент США Дональд Трамп был аккуратен в высказываниях и не стал противоречить своей союзнице Мэй.
Глава Франции Эммануэль Макрон считает Россию главной угрозой для Европы.
Правитель Украины Петр Порошенко пошел на поводу у союзников и также обвинил Москву в отравлении.
Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл посчитал послов разведчиками России.
Канцлер Германии Ангела Меркель не нашла виновных в отравлении, кроме Москвы.
Умер конструктор Виктор Калашников
Сыну знаменитого оружейника было 75 лет
Порошенко выдавил из себя соболезнования
Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина