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Как Европа отказалась от России

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press
Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen Малькольм Тернбулл. Фото: GLOBAL LOOK press Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеКак тосковал Скрипаль по родине
История высылки российских дипломатов

"Утро" собрало самые громкие заявления официальных лиц мировых государств.

Отравление экс-полковника ГРУ в Солсбери Сергея Скрипаля стало причиной резкого ухудшения отношений мировых стран с Россией. Лидеры государств обвинили в покушении Москву и выслали наших дипломатов с территории своих стран. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одна из первых заявила о необходимых мерах против России.


Президент США Дональд Трамп был аккуратен в высказываниях и не стал противоречить своей союзнице Мэй.


Глава Франции Эммануэль Макрон считает Россию главной угрозой для Европы.


Правитель Украины Петр Порошенко пошел на поводу у союзников и также обвинил Москву в отравлении.


Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл посчитал послов разведчиками России.


Канцлер Германии Ангела Меркель не нашла виновных в отравлении, кроме Москвы.



Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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