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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеБритания теряет лицо в споре с Россией
СМИ раскрыли подробности о состоянии дочери бывшего полковника ГРУ

По информации Associated Press, отравленная Юлия Скрипаль находится в некритичном состоянии. Врачи оценивают ситуацию со здоровьем женщины как стабильную.

Более того, Скрипаль стремительно поправляется.

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Позже было установлено, что против них было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которое относится к наиболее токсичным классам боевых отравляющих веществ. 

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Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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