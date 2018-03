По информации Associated Press, отравленная Юлия Скрипаль находится в некритичном состоянии. Врачи оценивают ситуацию со здоровьем женщины как стабильную.

Более того, Скрипаль стремительно поправляется.

BREAKING: UK health officials: Ex-spy's daughter no longer in condition critical as condition improves after nerve agent attack.