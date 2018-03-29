СМИ раскрыли подробности о состоянии дочери бывшего полковника ГРУ

По информации Associated Press, отравленная Юлия Скрипаль находится в некритичном состоянии. Врачи оценивают ситуацию со здоровьем женщины как стабильную.

Более того, Скрипаль стремительно поправляется.

BREAKING: UK health officials: Ex-spy's daughter no longer in condition critical as condition improves after nerve agent attack. — The Associated Press (@AP) 29 марта 2018 г.

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Позже было установлено, что против них было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок", которое относится к наиболее токсичным классам боевых отравляющих веществ.