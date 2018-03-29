Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов

Решение британцев ударить по российской экономике, запретив обращение российских евробондов, негативно скажется на своих же инвесторах. А Москве придется перебазироваться на другую площадку, которую будет не так-то просто найти, как и покупателей облигаций. К такому выводу пришли российские аналитики.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что несладко придется не только России, но и тем, кто вложил деньги в ее долговые бумаги, так как непонятно, что с ними дальше делать. Его мнение разделяют эксперты Sberbank CIB, отмечая, что держатели облигаций испытают трудности с их продажей. Поэтому в реализации британской инициативы они очень сильно сомневаются.

Между тем российские облигации пользуются большим спросом у иностранных инвесторов, поскольку они приносят больший доход, чем европейские и американские.

Ранее Минфин РФ разместил евробонды (ценные бумаги, впущенные на длительный период) под названиями "Россия-2029" и "Россия-2047" на $4 миллиарда. Между тем спрос на них почти в два раза превысил этот объем. Большую часть скупили британские инвесторы. Они же приобрели половину дополнительного 29-летнего выпуска.

Для них эти бумаги были подходящим вложением, поскольку регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Полный список британских инвесторов, владеющих российскими бондами, выделить сложно. Минфин и ЦБ составляют общую картину нерезидентов на рынке госдолга.

К примеру, по оценке последнего, на начало года им принадлежало почти 38% ценных российских бумаг на сумму $15,091 миллиарда. Чуть меньший объем на долю чужеземных инвесторов приходится во внутреннем долге – без малого 40%, что соответствует 2,27 трлн руб. номинального объема облигаций федерального займа (ОФЗ). Это данные на 1 февраля.

По словам аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, если Лондон отрежет доступ российских еврооблигаций к ключевым западным клиринговым компаниям, в числе которых Euroclear и Clearstream, то долговые бумаги можно будет перевести в Национальный расчетный депозитарий.

"К такому виду санкций Россия была готова еще в 2014 году, а на сегодня у нас улучшаются внешнеэкономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому, если исчезнет возможность размещать новые выпуски государственных облигаций в Лондоне, можно будет попытаться размещать их в Китае, например, в юанях", – подсказал эксперт. И напомнил историю "Газпромбанка", когда он таким образом переводил ценные бумаги клиентов. По ее мнению, Минфин всегда найдет, где разместить $3-5 млрд в год.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич предвещает ослабление интереса к российским бумагам, если Лондон решится на запрет. Инвесторы будут пытаться подыскать им замену.

А вот пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что очередная месть Великобритании навредит ее же репутации.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами", – подытожил представитель Кремля.