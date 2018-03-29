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США открыли двери новым дипломатам из РФ

Фото: GLOBAL LOOK press/Danita Delimont
продолжениеМосква жестко отплатила США за своих дипломатов
В Вашингтоне готовы принять всех прибывших российских представителей

После того как с подачи Великобритании другие страны начали массово высылать со своей территории послов России, внезапно подул ветер перемен в Соединенных Штатах, которые первыми поддержали британских партнеров.

Представитель американской администрации, занимающий весьма высокий пост, заявил о готовности Вашингтона принять новых российских дипломатов.

"Наши двери открыты", – сказал неназванный собеседник РИА "Новости", уточнив, что США не будут вводить даже какие-либо ограничения по квоте.

Примечательно, что, со слов представителя Белого дома, все 60 послов РФ, высылаемых из США, на самом деле являются шпионами, которые просто работали "под дипломатическим прикрытием".

"Все они несли угрозу безопасности США. Наша прямая обязанность – защищать нашу безопасность", – заявил он.

Стоит отметить, что о праве Москвы прислать новых послов взамен высылаемых ранее напомнил МИД Германии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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