Москва жестко отплатила США за своих дипломатов
Москва отреагирует на масштабную высылку российских дипломатов из стран Евросоюза и США не просто аналогичными мерами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ответные меры будут зеркальными и не только", – заинтриговал глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует RT.
Он подчеркнул, что на данный момент перечень этих процедур излагается послу Соединенных Штатов Джону Хантсману, который сейчас находится с визитом в российском МИД. Как пишет Telegram-канал ведомства, заместитель Лаврова Сергей Рябков передал американскому послу ноту протеста с перечислением "возмутительных и необоснованных требований". В этот список вошло и "изгнание" российских дипломатов, и закрытие Генконсульства России в Сиэтле, и намерение американских властей захватить его помещения, на что указывала оккупация в двух предшествующих годах пяти других российских объектов в США.
Действуя по принципу бумеранга, "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", Москва отказывается от 58 сотрудников Посольства США. Еще два работника американского Генконсульства объявлены персонами нон грата в Екатеринбурге. Все вышеперечисленные должны покинуть нашу страну не позднее в течение недели.
Кроме того, как заявил Лавров, Россия закрывает Генеральное Консульство США в Санкт-Петербурге.
Напомним, российское посольство в Штатах на своей странице в Twitter делало ставки, объявив голосование. Пользователи должны были выбрать, в каком городе закрыть диппредставительство. В результате победа досталась Северной столице. На втором месте – Екатеринбург. "Бронза" – у Владивостока.
Массовый обмен дипломатами начала Великобритания, попрощавшись с 23 российскими служащими. Кремль ответил взаимностью. Далее об отсылке 60 наших сотрудников объявили США. К коалиции "заговорщиков" примкнуло большинство стран Евросоюза и западных государств, не входящих в состав ЕС.
Трампа попросили не пилить сук
Пекин сделал Вашингтону последнее китайское предупреждение
Снег останется в Москве надолго
На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина