Москва жестко отплатила США за своих дипломатов

Глава МИД РФ пообещал Западу и Америке не только зеркальные меры

Москва отреагирует на масштабную высылку российских дипломатов из стран Евросоюза и США не просто аналогичными мерами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ответные меры будут зеркальными и не только", – заинтриговал глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует RT.

Он подчеркнул, что на данный момент перечень этих процедур излагается послу Соединенных Штатов Джону Хантсману, который сейчас находится с визитом в российском МИД. Как пишет Telegram-канал ведомства, заместитель Лаврова Сергей Рябков передал американскому послу ноту протеста с перечислением "возмутительных и необоснованных требований". В этот список вошло и "изгнание" российских дипломатов, и закрытие Генконсульства России в Сиэтле, и намерение американских властей захватить его помещения, на что указывала оккупация в двух предшествующих годах пяти других российских объектов в США.

Действуя по принципу бумеранга, "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", Москва отказывается от 58 сотрудников Посольства США. Еще два работника американского Генконсульства объявлены персонами нон грата в Екатеринбурге. Все вышеперечисленные должны покинуть нашу страну не позднее в течение недели.

Кроме того, как заявил Лавров, Россия закрывает Генеральное Консульство США в Санкт-Петербурге.

Напомним, российское посольство в Штатах на своей странице в Twitter делало ставки, объявив голосование. Пользователи должны были выбрать, в каком городе закрыть диппредставительство. В результате победа досталась Северной столице. На втором месте – Екатеринбург. "Бронза" – у Владивостока.

Массовый обмен дипломатами начала Великобритания, попрощавшись с 23 российскими служащими. Кремль ответил взаимностью. Далее об отсылке 60 наших сотрудников объявили США. К коалиции "заговорщиков" примкнуло большинство стран Евросоюза и западных государств, не входящих в состав ЕС.