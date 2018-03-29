Отравленная чем-то в Британии россиянка пришла в сознание

Дочь экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля Юлия находится в сознании и даже может говорить. Об этом сообщает BBC News в четверг, 29 марта.

"Она хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать квалифицированную медицинскую помощь 24 часа в сутки", – сказали врачи.

Они добавили, что сам Скрипаль остается в критическом, но стабильном состоянии.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за то, что за последние несколько недель вы оказывали такую ​​высококачественную помощь этим пациентам", – сказала доктор Кристин Бланшард, медицинский директор районной больницы Солсбери.

"Я очень горжусь как нашим персоналом, кто на передовой, так и всеми теми, кто их поддерживает", – добавил он.

Ранее британская Национальная служба здравоохранения сообщила, что Юлия пошла на поправку. По словам медиков, ее состояние перестало быть критическим.

Также сегодня власти Великобритании уведомили посольство РФ в Лондоне об улучшении здоровья пострадавшей от отравления неизвестным химвеществом в Солсбери российской гражданки Юлии Скрипаль.

"Нота МИД Великобритании соответствующего содержания посольством сегодня получена", – цитирует РИА "Новости" собеседника из пресс-службы дипведомства.

Позже в четверг, комментируя дело Скрипаля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что в Москве считают прискорбным тот факт, что Лондон поспешил с выводами о причастности нашей страны к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери до окончания расследования.

"Кстати, само расследование до сих пор не закончено. Как Вы знаете, Скотланд Ярд говорит, что потребуются еще месяцы, а вердикт уже вынесен. Это прискорбно, потому что такого глумления над международным правом мы очень давно не видели", – заявил глава российского МИДа.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены английский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон утверждает, что к данному инциденту причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.