Санкционная атака Запада обречена на провал

Дипломатический скандал продемонстрировал серьезный раскол в антироссийском лагере

Спустя почти четыре года после начала санкционной войны, которую западные страны объявили России, ограничительные меры пошли на очередной виток. Нет сомнения, что санкционное давление продлится еще не один год. Однако сегодня уже и на Западе многим стало ясно, что такая политика не достигнет своих целей. Несмотря на определенный ущерб, который понесла наша страна, выполнить задачу-максимум – изолировать РФ и добиться смены внешнеполитического курса – инициаторы санкций не смогут.



Атаки 2014 и 2018 гг. отличаются не только по форме (тогда – экономические и персональные санкции, сейчас – высылка дипломатов), но и по сути. Ограничительные меры, принятые четыре года назад, первоначально были привязаны к "украинской" теме. США и Европа намеревались устроить глобальную экономическую блокаду России, чтобы заставить ее просить мира и отказаться от присоединения Крыма и поддержки восточноукраинских республик.

Однако из этого ничего не вышло. Резолюцию ООН о непризнании результатов крымского референдума, поддержало всего лишь чуть более половины стран мира. К санкциям присоединились всего 37 стран – так называемый "золотой миллиард". Остальные бойкотировать РФ отказались. В результате у России резко снизились объемы торговли с ЕС. Потери нашей страны, по разным оценкам, составили $170-250 млрд, плюс потери валового притока капитала в РФ достигли $280 млрд, передает "Газета.ру". Однако за счет внутренней консолидации национальная экономика получила серьезный импульс для развития. Так что санкции не оказали на нашу страну катастрофического воздействия.

Спустя четыре года лагерь сторонников санкций раскололся еще больше. Высылку дипломатов и отзыв послов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери поддержали даже не все страны ЕС. Отказались это делать и Япония с Новой Зеландией, которые ранее поддерживали санкции. Часть европейских стран (Австрия, Греция, Бельгия) открыто заявили, что такой шаг лишь помешает налаживанию диалога с РФ. Некоторые государства под давлением США отделались формальной высылкой одного-двух сотрудников. И даже в среде верных сторонников антироссийского евроатлантического единства все громче звучат голоса о том, что санкции совершенно бессмысленны (Италия, Германия, Франция).

В 2018 г. Запад уже и не помышляет изолировать Россию путем санкций – не потому, что повод менее значительный, а потому, что в Вашингтоне, Лондоне и Берлине осознали невозможность этого. "Сейчас Западу нужно просто отыграть новую серию демонизации России и Путина, подновить новыми красками тускнеющий образ "русской угрозы", – отмечает "Взгляд". И отравление Скрипалей здесь пришлось весьма кстати. Но этот инцидент наглядно показал, что с каждым годом число противников России неминуемо сокращается.

Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) предупреждают о том, что Запад просто так не успокоится и не откажется от намерения как можно сильнее насолить России. ЕС может расширить санкции в связи с мнимым вмешательством РФ в выборы и в связи с ситуацией на Украине. Американцы могут перейти к экстерриториальному применению своих санкций, то есть заставить третьи страны отказаться от сотрудничества с Россией. Наконец, в США могут быть приняты очередные законы, ужесточающие ограничения против российских лиц и компаний.

В этой ситуации Москве следует наращивать взаимодействие со странами АТР, Ближнего Востока, Латинской Америки, Индией и Китаем. России также нужно сотрудничать со своими партнерами по БРИКС по вопросам создания альтернативных платежных и финансовых систем. Необходимо избегать дальнейшего обострения отношений с ЕС, поддерживать открытый и откровенный диалог по сложным темам и общим вызовам. Кроме того, нужно поднять вопрос о незаконности односторонних санкций в институтах ООН. Наконец, самый главный рецепт успеха – развитие российской экономики, ее диверсификация, углубление связей с мировым рынком и глобальным бизнесом.

"Санкции работают против экономически слабых и изолированных государств. России необходимо концентрироваться на вопросах собственного развития. Экономическое и технологическое отставание – главная угроза российскому суверенитету сегодня", – отмечается в докладе РСМД.