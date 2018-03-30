Российское «зеркало» взбесило Америку
Высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге американская сторона назвала нелегитимными.
"Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь", – заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
По теме
- разведчик Сергей Скрипаль
США изучают принятые Россией меры, добавила Науэрт и пригрозила ответом, который не заставит себя ждать.
Решение выдворить равное количество американских дипломатов ухудшит отношения между странами, подчеркнул Белый дом.
При этом высылку сотрудников российских димписсий из Штатов и ряда других стран Вашингтон считает "адекватным ответом на нападение на территории Соединенного Королевства". Наших дипломатов Науэрт в очередной раз назвала "шпионами" и искренне удивилась, почему РФ примеряет на себя "роль жертвы", не только отвергая голословные обвинения в отравлении Скрипаля, но и отвечая ударом на удар.
"России не стоит прикидываться жертвой. Единственными жертвами этой ситуации стали два человека, лежащие в больнице в Великобритании", – заявила представитель Госдепа.
Напомним, накануне российский МИД объявил о решении выслать 60 американских дипломатов. Также Сергей Лавров сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Таким образом мы ответили на действия Вашингтона в отношении дипломатов РФ в связи с отравлением в Солсбери.
Британия теряет лицо в споре с Россией
Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов
Снег останется в Москве надолго
На открытых пространствах земля освободится только к концу апреля
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина