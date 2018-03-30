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Российское «зеркало» взбесило Америку

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
продолжение Американские дипломаты сидят на чемоданах
В Госдепе посчитали, что ответу Москвы нет оправдания

Высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге американская сторона назвала нелегитимными.

"Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь", – заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

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США изучают принятые Россией меры, добавила Науэрт и пригрозила ответом, который не заставит себя ждать.

Решение выдворить равное количество американских дипломатов ухудшит отношения между странами, подчеркнул Белый дом.

При этом высылку сотрудников российских димписсий из Штатов и ряда других стран Вашингтон считает "адекватным ответом на нападение на территории Соединенного Королевства". Наших дипломатов Науэрт в очередной раз назвала "шпионами" и искренне удивилась, почему РФ примеряет на себя "роль жертвы", не только отвергая голословные обвинения в отравлении Скрипаля, но и отвечая ударом на удар.

 "России не стоит прикидываться жертвой. Единственными жертвами этой ситуации стали два человека, лежащие в больнице в Великобритании", – заявила представитель Госдепа.

Напомним, накануне российский МИД объявил о решении выслать 60 американских дипломатов. Также Сергей Лавров сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Таким образом мы ответили на действия Вашингтона в отношении дипломатов РФ в связи с отравлением в Солсбери.

Виктория БАЛАЯН
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