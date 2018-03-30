Американских дипломатов гонят из особняков в Питере

Граждан США выставят за порог элитного особняка в культурной столице России

Представители президента Дональда Трампа лишатся не только здания генерального консульства, но и резиденции. Об этом рассказал представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

"В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице", – цитирует его RT.

Соединенные Штаты занимали здание резиденции с 1972 года. Поэтому жители культурной столицы называли его "Американский дом". Старинный особняк, построенный в конце XIX в., использовали для приемов, встреч, кинопоказов и других мероприятий.

Больше у них такой возможности не будет.

Так 29 марта Москва зеркально ответила Вашингтону. По решению подданные США обязаны очистить здание генконсульства в Питере и удалиться из России.

Американцев происходящее возмутило. В Госдепе даже заявили, что "Москве нет оправдания". При этом сделать они все равно ничего не смогли, и теперь их дипломаты "сидят на чемоданах" .