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Американских дипломатов гонят из особняков в Питере

Кадр youtube.com
продолжениеWADA вмешалось в дипломатический скандал
Граждан США выставят за порог элитного особняка в культурной столице России

Представители президента Дональда Трампа лишатся не только здания генерального консульства, но и резиденции. Об этом рассказал представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. 

"В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице", – цитирует его RT

Соединенные Штаты занимали здание резиденции с 1972 года. Поэтому жители культурной столицы называли его "Американский дом". Старинный особняк, построенный в конце XIX в., использовали для приемов, встреч, кинопоказов и других мероприятий. 

Больше у них такой возможности не будет. 

Так 29 марта Москва зеркально ответила Вашингтону. По решению подданные США обязаны очистить здание генконсульства в Питере и удалиться из России. 

Американцев происходящее возмутило. В Госдепе даже заявили, что "Москве нет оправдания". При этом сделать они все равно ничего не смогли, и теперь их дипломаты "сидят на чемоданах" . 

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Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press
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