WADA вмешалось в дипломатический скандал
Российских послов, высланных из Монреаля, города, где находится главный офис WADA, причислили к сотрудникам спецслужб.
Причина сего довода проста – якобы наши дипломаты занимались работой по дискредитации Всемирного антидопингового агентства, а также Канады и ее союзников.
К шпионам причислили троих из четырех покинувших североамериканское государство сотрудников российского консульства.
Как утверждает издание The Globe and Mail, ссылаясь на личный источник информации, компромат на агентство они распространяли через соцсети.
В материале говорится, что очернить WADA дипломаты задумали сразу после того, как против сборной России посыпались обвинения в использовании допинга на Играх в Сочи, то есть когда многих наших спортсменов отстранили от зимней Олимпиады в Пхенчхане.
Как пишет издание, российские интернет-боты использовали Всемирную паутину для дискредитации обвинений против атлетов из России и придать допинговому скандалу славу заговора США для вмешательства в выборы 18 марта 2018 года.
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