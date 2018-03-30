WADA вмешалось в дипломатический скандал

С подачи канадского Консульства в российских послах признали шпионов

Российских послов, высланных из Монреаля, города, где находится главный офис WADA, причислили к сотрудникам спецслужб.

Причина сего довода проста – якобы наши дипломаты занимались работой по дискредитации Всемирного антидопингового агентства, а также Канады и ее союзников.

К шпионам причислили троих из четырех покинувших североамериканское государство сотрудников российского консульства.

Как утверждает издание The Globe and Mail, ссылаясь на личный источник информации, компромат на агентство они распространяли через соцсети.

В материале говорится, что очернить WADA дипломаты задумали сразу после того, как против сборной России посыпались обвинения в использовании допинга на Играх в Сочи, то есть когда многих наших спортсменов отстранили от зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Как пишет издание, российские интернет-боты использовали Всемирную паутину для дискредитации обвинений против атлетов из России и придать допинговому скандалу славу заговора США для вмешательства в выборы 18 марта 2018 года.