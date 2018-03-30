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Американские дипломаты празднуют выдворение

К зданию генконсульства США в Петербурге доставили 21 коробку с пиццей

Из генконсульства вывозят вещи: коробки, пакеты и ящики, сообщает РИА ФАН и публикует видео. У здания дежурят полицейские. Видимо, чтобы оградить сотрудников дипмиссии от посягательств особо эмоциональных россиян – утром прохожий швырнул в дверь консульства стакан с кофе и призвал американцев ускорить сборы.

Тем временем дипломаты решили отпраздновать выдворение – к зданию подвезли 21 коробку с пиццей, передает РИА Новости.

Виктория БАЛАЯН
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