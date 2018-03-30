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Москва устанавливает с Лондоном дипломатический паритет

Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Russak
продолжениеРоссия выгоняет дипломатов из 23 стран
Великобритания обязана сократить свою дипмиссию в России

МИД РФ потребовал от Соединенного Королевства в 30-дневный срок сократить штат посольства и генконсульств в Российской Федерации до числа российских дипломатических работников в Британии. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел России в пятницу, 30 марта.

Также отмечается, что послу Великобритании Лори Бристоу заявлен протест "в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств".

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Англичанина уведомили о том, "что в порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", – заявили в нашем внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в пятницу послы ряда стран были вызваны в МИД РФ для вручения ноты протеста в связи с их "недружественными действиями в отношении России", совершенными в знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении в Солсбери 4 марта экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

МИД Великобритании уже выразил сожаление в связи с сегодняшними мерами, предпринятыми Москвой. При этом британская сторона отметила, что в Лондоне ожидали их. Тем не менее англичане продолжают упорствовать в своих претензиях на "виновность" именно России в отравлении Скрипалей, поскольку у них "нет другого альтернативного объяснения".

"Это (меры со стороны РФ) не меняет факта: было покушение на убийство двух человек на британской территории, которому нет других объяснений, кроме как то, что в нем виновно российское государство. Россия вопиющим образом нарушает международное законодательство и конвенцию о химоружии, и действия стран по всему миру продемонстрировали глубину беспокойства международного сообщества", – подчеркнула собеседница агентства РИА "Новости".

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