Спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили об активизации провокационных действий против российских дипломатов в Соединенных Штатах. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в пятницу, 30 марта.
"В последние дни – после объявления о безосновательной высылке из этой страны (США) 60 сотрудников дипломатических учреждений России – американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт. Имела место целая серия возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" – и не просто так, а за негласные отношения "на взаимовыгодной основе", – утверждает внешнеполитическое ведомство.
Россиян такими предложениями прямо атакуют, отмечают на Смоленской площади.
В МИД предположили, что в Вашингтоне пытаются разыграть следующую комбинацию: "официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом".
"Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий", – считают в министерстве.
Там подчеркнули, что все подобные случаи тщательно фиксируются и выводы последуют.
На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа в знак поддержки Лондона, уверяющего, что отравление в Солсбери 4 марта двух россиян – экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – дело рук Москвы, решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Россия в ответ на это накануне закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге и выслала то же число американских дипломатов.
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