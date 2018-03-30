В Евросоюзе не все согласны с проводимой Британией политикой

Ряд финских политиков выступил против обвинения России в отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери. Проанализировав доступную информацию, они пришли к выводу, что с большой долей вероятности к делу Скрипаля могут быть причастны спецслужбы Украины.

Финляндия наряду с другими государствами выслала из страны одного российского дипломата, напоминает "Свободная пресса". Власти Суоми пошли на этот шаг после долгих размышлений, следуя корпоративной солидарности со странами Евросоюза.

Однако не все финские политики согласились с этим шагом. Так, несколько членов партии "Истинные финны", второй по численности своих представителей в финском парламенте, озвучили в местных СМИ свою точку зрения на происходящее. Так, Том Паккален, депутат от "Истинных финнов", ранее работавший комиссаром полиции Хельсинки, считает, что британская версия случившегося – это просто дезинформация. По мнению Паккалена, за покушением на экс-шпиона и его дочь стоят украинцы. "У России нет мотива... Для России здесь выгод нет. Для Британии есть. Все винят британцев из-за Brexit, сейчас им удалось переключить внимание на Россию. И для Украины ситуация выгодная", – подчеркнул депутат.

Выступление политиков "Страны тысячи озер" совпало заявлением Скотленд-Ярда о том, что полиция обнаружила в нескольких местах следы отравляющего вещества, причем наибольшая концентрацияего был найдена в доме Сергея Скрипаля. Полиция Соединенного Королевства пришла к выводу, что Скрипали впервые подверглись воздействию ядовитого вещества в своем доме. Эти факты дают серьезный повод усомниться в предложенной официальным Лондоном версии причастности России к делу Скрипаля.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе солсбери 4 марта. Лондон немедленно заявил, что за покушением на бывшего шпиона стоит Москва, не приведя при этом никаких доказательств. по последним данным, Юлия Скрипаль пришла в себя и чувствует себя гораздо лучше.