"Дело Скрипаля" показало, "кто есть кто" в мировой политике в 2018 году

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля раскололо Запад на два лагеря. Большинство встало на сторону Лондона, поддержав бездоказательные обвинения в адрес России. Однако ряд стран неожиданно отказались от давления на Москву и сохранили нейтралитет с надеждой на то, что британцы все же представят какие-либо доказательства.

Так, спиной к Великобритании повернулась Болгария, которая как и остальные "оппозиционные" страны не собирается высылать ни российских дипломатов, ни технический персонал. Об этом заявил премьер-министр республики Бойко Борисов.

"На практике мы показали полную солидарность с Великобританией. В настоящий момент, как страна – председатель в Евросовете, мы считаем, что нам необходимо сохранить канал коммуникации с Россией", – цитирует болгарского премьера "Канал 3".

Данное решение указывает на наличие "здравого смысла" у руководства солнечной страны, считает политолог Дмитрий Журавлев.

"Британия не стала утруждать себя доказательствами своих обвинений. Она потребовала единых действий просто на основании того, что – "мы союзники, значит, вы должны делать, как мы". С Болгарией у нас были разные этапы отношений в постсоветский период. Но здравому смыслу болгары не изменили, они не пошли на поводу у англичан", – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, подобное поведение, естественно, отразится на Софии, поскольку Брюссель не оставит столь провокационную выходку без внимания. В то же время европейская элита прекрасно понимает, что окончательно обрывать связь с Россией нельзя.

"ЕС, скорее всего, попытается надавить на Болгарию, мол, нечего выскакивать из строя. Как я понимаю, и в самом ЕС не до конца уверены в верности британской позиции, но, тем не менее, они все-таки выстроились в евроатлантической солидарности. Поэтому, с одной стороны, Брюссель, конечно, будет давить на болгар, чтобы другим своеволить не захотелось, но внутренне вряд ли они будут очень сильно хотеть что-то ломать. Потому что в действительности отношения с Россией, несмотря на все санкции, продолжаются, и ЕС они нужны больше, чем России", – пояснил политолог.

Тотальную высылку дипломатов из-за так называемого "дела Скрипаля" затеяла Великобритания, к ней примкнуло большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств. По инициативе одних в Россию отправились десятки послов, другие ограничились одним-двумя консулами.

Лондон решил повесить вину на Москву, которая категорически отрицает свою причастность к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

Впрочем, нашлись страны, которые не разделяют мнение Соединенного Королевства и оставили российских дипломатов на своих местах. Оппозицию Британии составили Словакия, Австрия, Словения, Греция, Мальта, Люксембург, Португалия, Кипр и Сербия. Таким образом, Болгария стала десятой страной в этом списке.

