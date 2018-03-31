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Захарова сообщила о дополнительной высылке британских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK press/Renate Krafft
Дипломатический пинг-понг продолжается, ставки растут

Более 50 сотрудников дипмиссии Великобритании покинут РФ, чтобы численность британских дипломатов в России и российских  в Британии была паритетной, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании. Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

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Ранее Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва ответила высылкой аналогичного количества британских дипломатов.

С подачи Лондона, который обвиняет российские власти в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, о высылке российских дипломатов объявили ряд европейских стран, США, Канада и Украина.

Москва пообещала принять ответные меры.

Обвинения в причастности к отравлению Скрипалей Россия категорически отрицает.

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