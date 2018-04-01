Два борта доставили в Россию дипломатических работников и членов их семей

В воскресенье в столичный аэропорт Внуково на самолетах специального летного отряда "Россия" вернулись работавшие в США сотрудники российских диппредставительств и их семьи, всего 171 человек.

Первый борт, приземлившийся во Внуково в 10:40 мск, доставил на родину 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне с семьями. Второй, прибывший около 13:00, – 14 сотрудников российского генконсульства в Нью-Йорке и постпредства РФ при ООН и их родных.

26 марта Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Это стало ответным шагом на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Москва в ответ объявила о высылке 58 сотрудников посольства США и двух работников консульства в Екатеринбурге, а также о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге, напоминает РИА Новости.

Первой о высылке российских дипломатов объявила Великобритания, которую поддержали США, Канада, Норвегия, несколько стран ЕС и Украина.

Лондон обвиняет российские власти в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом. Москва категорически отрицает все обвинения.

