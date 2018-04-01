Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Высланные из США дипломаты вернулись в Москву

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеДипломат назвал отравление Скрипаля "дикой провокацией"
Два борта доставили в Россию дипломатических работников и членов их семей

В воскресенье в столичный аэропорт Внуково на самолетах специального летного отряда "Россия" вернулись работавшие в США сотрудники российских диппредставительств и их семьи, всего 171 человек.

Первый борт, приземлившийся во Внуково в 10:40 мск, доставил на родину 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне с семьями. Второй, прибывший около 13:00,  –  14 сотрудников российского генконсульства в Нью-Йорке и постпредства РФ при ООН и их родных.

По теме

26 марта Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Это стало ответным шагом на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Москва в ответ объявила о высылке 58 сотрудников посольства США и двух работников консульства в Екатеринбурге, а также о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге, напоминает РИА Новости.

Первой о высылке российских дипломатов объявила Великобритания, которую поддержали США, Канада, Норвегия, несколько стран ЕС и Украина.

Лондон обвиняет российские власти в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом. Москва категорически отрицает все обвинения.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Газ из РФ пустят в КНДР

В Сеуле считают, что это будет полезно для региона

Крым прорвал изоляцию

Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей