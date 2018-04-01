По словам российского посла, инцидент в Солсбери - дело рук британских спецслужб

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко назвал дело об отравлении Скрипалей британской провокацией, нацеленной на сдерживание России.

"Несколько лет назад Британия активно размышляла, какова будет их роль в западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России", – сказал посол в интервью программе "Итоги недели" на канале НТВ.

Для этого, по совам Яковенко, нужна была "мощная провокация", которую поддержали бы и правительство Соединенного Королевства, и народ.

"Такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы обвинить Россию по многим аспектам и сдерживать ее", – подытожил дипломат.

Ранее МИД РФ опубликовал вопросы к Великобритании и Франции по делу Скрипалей, которое считает сфабрикованным. Вопросы были включены в ноты, переданные Лондону и Парижу через российские посольства.

Москва требует объяснить причины отказа в праве консульского доступа к двум российским гражданам, отравленным на территории Великобритании, а также ждет ответа на вопрос, на основании каких маркеров было установлено "российское происхождение" вещества, примененного при отравлении Скрипалей. Кроме того, МИД РФ интересует, вводили ли пострадавшим антидоты, и если да – то каким образом они смогли оказаться у медиков прямо на месте инцидента.

Что касается вопросов к Франции, на Смоленской площади возмутилась привлечением Парижа к расследованию инцидента, пострадавшими в котором являются российские граждане.