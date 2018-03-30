Британия собирается добить экономику России

В стремлении побольше насолить Москве Лондон может обогнать даже Вашингтон

Серьезный удар по нашей экономике, которого довольно долго опасались со стороны Америки, может прилететь с Туманного Альбиона. Правда, США в этом случае тоже в стороне не останутся.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение парламента об ограничении операций с российским суверенным долгом. При этом о прямом запрете на покупку государственных бумаг России речи пока не идет. Их просто хотят сделать неинтересными для потенциальных покупателей, поставив заслон на лондонском фондовом рынке.

Глава комитета по внешней политике британского парламента Том Тугендхат выступил с идеей запретить ведущим клиринговым компаниями, таким, как Euroclear и Clearstream, регистрировать сделки с российскими облигациями. Это закроет возможность перепродажи евробондов на вторичном рынке и отпугнет большинство инвесторов из Евросоюза и США.

Политик обнаружил большую "дыру" в действующем санкционном режиме. "В настоящее время Россия может занимать на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на западные санкции, а затем поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые не могут этого делать самостоятельно", – приводит его слова The Guardian.

Недавно клиринговые палаты Лондонского Сити помогли выпустить евробонды РФ на сумму в $4 млрд, причем почти половина этих бумаг была продана на лондонских рынках, напоминает издание. А организатором выпуска стал "ВТБ Капитал", пребывающий под санкциями.

Зависимость от иностранных инвесторов, которые, в общей сложности, держат более трети российского долга, – самая большая слабость России, уверен Тугендхат. Но западные лидеры так боятся негативных последствий для мировых финансовых рынков, что упускают единственную возможность (за исключением военных средств) ограничить "нелегальную активность России".

Похоже, горячим британским парням аргументы американского Минфина показались не слишком убедительными. В феврале, после специального исследования, он отказался от применения санкций к российскому суверенному долгу, здраво рассудив, что вреда от таких действий будет больше, чем политической пользы.

Очевидно, что подобные меры подорвут мировую систему долгового рынка в целом. Если какой-то ее сегмент изолируют, это станет для инвесторов сигналом о том, что то же самое можно проделать с любым другим сегментом. Условно говоря: завтра "провинятся" китайцы, и их тоже можно будет таким способом "наказать".

Все это резко снизит интерес к любым суверенным бондам и стимулирует бегство от традиционных валют в крипотовалюты и другие инструменты, которые не подконтрольны мировым регуляторам.

Однако теперь и сами США вполне могут передумать. Очередное (и весьма серьезное!) обострение ситуации, которая с каждым днем становится все хуже, может подтолкнуть Вашингтон к более радикальным действиям в плане новых санкций. Тем более что Россия сегодня – идеальная площадка для такого рода экспериментов. Ее государственный долг в мировом масштабе – капля в море.

Белый дом запросто может ввести запрет на покупку российских бондов, чтобы проверить, как сработает новый механизм – ударит это по мировой финансовой системе или нет. Если ущерб будет относительно невелик, следующим шагом может стать отключение российского банковского сектора от SWIFT.

Безусловно, даже разговоры о подобных намерениях могут негативно отразиться на российской экономике, не говоря уже об их реальном воплощении в жизнь. "Если будут какие-то санкции на наши евробонды, и иностранцы побегут из этих бумаг, рынок обрушится совершенно точно. Ставки вырастут. Кредитоваться станет намного дороже и тяжелее", – спрогнозировал вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский.

Насколько сильным окажется удар, будет во многом зависеть от реакции Банка России – выкупит он эту панику или нет. Золотовалютные резервы у России все-таки достаточно большие, и с их помощью можно будет минимизировать ущерб.

Обрушение рынка ОФЗ и евробондов закономерно повлечет за собой и ощутимое ослабление рубля. Правда, повторения того обвала, что случился в первые годы последнего кризиса, опасаться не стоит, уверен эксперт: ЦБ уже научился справляться с такими трудностями.

Но даже в текущих условиях, несмотря на высокие цены на нефть, к концу весны доллар может оказаться в диапазоне 60 – 62 рубля. Если же события и дальше будут развиваться столь стремительно и непредсказуемо, это может произойти гораздо раньше.

