Вячеслав Володин прокомментировал послание президента

Сбалансировать ситуацию в мире в вопросах глобальной безопасности – цель решительного настроя послания президента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не мы приближаем ракеты к другим территориям, а к нам приближают… Это не может нас не беспокоить, потому что нам нужно сделать все, чтобы жизнь граждан была в безопасности… Президент подчеркнул, что это современное мощное оружие как раз способно защитить мир на планете", – пояснил политик.

Отвечая на вопрос, как парламент отзовется на программу президента по сокращению бедности, Володин отметил, что еще несколько недель назад в Госдуме рассматривался закон о повышении МРОТ. Это решение, которое коснется 4-х миллионов россиян, спикер назвал судьбоносным. Он сослался на слова президента о том, что регионам, которые самостоятельно не смогут решить задачу по повышению МРОТ до минимального прожиточного минимума за счет своих возможностей, будут выделяться средства.

Спикер заявил, что российская экономика выходит из проблемных зон. "Мы год закончили с плюсом. Нужно просто использовать новые сегменты, в том числе и начинающихся трендов в экономике… Надо делать все, чтобы цифровая экономика у нас получила развитие", – уверен председатель Госдумы.

В ходе беседы была затронута сфера здравоохранения, которой президент в своем послании уделил пристальное внимание и поставил перед Минздравом и чиновниками разного уровня амбициозные задачи.

Прежде всего, это касается повышения средней продолжительной жизни до "80+". К этой цифре, по мнению Володина, Россия придет через 10 лет и встанет в один ряд со странами-долгожительницами, такими как Япония и Германия.

В продолжение темы разговор зашел о программе борьбы с онкологическими заболеваниями. "У каждого из нас с вами есть знакомые и близкие, кто либо болел, либо ушел из жизни из-за неправильной диагностики, а также из-за того, что нет эффективных форм лечения. Эта программа, конечно, сохранит большое количество жизней однозначно", – уверен спикер Госдумы.

Говоря о доступности здравоохранения, Володин осудил необоснованно закрытые ФАПы. В пример привел Саратовскую область, от которой он выдвигался, когда фельдшерско-акушерские пункты прекратили работать задолго до "майских" указов. "Зарплаты нужно было поднимать, но ФАПы не нужно было закрывать", – подытожил Володин.

Что касается развития инфраструктуры, в частности улучшения качества дорог, по его мнению, необходимо увеличить рост ВВП до 6 %. "В этом случае мы сможем все задачи решить", – отметил политик.

Он считает, что послание президента – программа, которая выходит за рамки одного президентского срока. Многие из поставленных российским лидером задач можно реализовать не менее чем за 10 лет.

Вячеслав Володин следит за участниками президентской гонки. "За дебатами наблюдают все", – отметил он. По его словам, политическую культуру в России необходимо совершенствовать. Сейчас она находится в стадии застоя.

"Всем очевидно, что у нас есть конкуренция, – обозначил в завершении интервью председатель Госдумы, заключив. – Восемь кандидатов – это возможность выбрать того, кто сделает жизнь людей лучше, сохранит нашу страну, сделает это профессионально и компетентно. Выбор есть. Здесь важно нам самим определить, что мы хотим. Эмоции – не лучший советчик".

