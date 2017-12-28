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Российской экономике грозит новая напасть

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Правительство заверяет граждан о выходе из кризиса, но картина не столь радужна

В обозримом будущем экономическая ситуация в стране может вновь ухудшиться из-за новой рецессии. По крайней мере, такая угроза более чем реальна, считают специалисты "Высшей школы экономики" (ВШЭ).

Институт ВШЭ "Центр развития" подготовил исследование "Комментарии о государстве и бизнесе", в котором отмечается серьезное замедление роста инвестиций в национальную экономику. С января по сентябрь инвестиции выросли на 4,2 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако уже в третьем квартале показатель не только не вырос, но даже стал снижаться.

Эксперты уверены, что пока нынешняя ситуация говорит о неготовности страны преодолеть стагнацию. Более вероятен переход к рецессии.

Кроме того, в ближайшем будущем рубль испытает на себе серьезное давление как со стороны государства, так и частного сектора. Однако "крутых" изменений курса национальной валюты получится избежать. Тем более что аналитики ожидают стабилизацию цен на нефть в районе $50-60 за баррель.

В то же время специалисты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) отметили, что и в этом году ситуация в экономике оказалась несколько приукрашенной. Например, увещевания правительства о низкой инфляции существенно расходятся с реальными показателями, пишет "Московский комсомолец". В дюжине регионов страны уровень инфляции достиг 3 п.п. вместо указанных Росстатом 2,5%, а в Кемеровской области показатель был выше официального в 11 раз - более 23%.

Сильнее всего за год выросли цены на чай (+28,1 п.п.), хлеб (+22,3 п.п.), спиртное (+20 п.п.), картошку (11,6 п.п.) и фрукты (5,6 процентных пункта). Кроме того, по оценке социологов РАНХиГС, 70% граждан заметили подорожание товаров первой необходимости, хотя ожидалось, что рост цен на эту категорию товаров не будет серьезным.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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