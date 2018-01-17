Россию ждет резкий взлет экономики
Прогноз Goldman Sachs относительно роста российского ВВП неожиданно оказался значительно выше официального.
Международные аналитики считают, что ВВП России в 2018 году вырастет на 3,3%, а Минэкономразвития рассчитывает на рост в 2%. В 2019 году, Goldman Sachs ждет роста российской экономики на 2,9%, а МЭР - 2,2%, сообщает РБК.
Даже по итогам 2017 года, пишет Goldman Sachs, ВВП России вырос чуть больше, чем прогнозировало МЭР: не на 2,1%, как ожидалось, а на 2,2%.
Следует отметить, что прогнозы Goldman Sachs оптимистичнее, чем у других аналитиков. Так, в ноябре Bloomberg предсказал рост ВВП России в 2018-2019 гг. только в 1,8%. Организация экономического сотрудничества и развития считает, что рост российской экономики за этот период будет равен 1-1,5%.
В компании Goldman Sachs считают, что Россия, Индия и Бразилия, в 2 последующих года будут расти, а вот темпы роста экономики Китая упадут с 6,8% в 2017 году до 6,1% в 2019 году.
Среднемировые темпы роста при этом составят от 3,9 до 4%, развивающиеся экономики покажут рост в 5,6-5,7%.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин скептически оценил прогноз Goldman Sachs по России. "Я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет, но то, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017 году, - это точно", добавил министр, выступая на Гайдаровском форуме.
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