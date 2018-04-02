Скрипалей отравили гречкой
Следователи Соединенного Королевства заявили, что "Новичок" попал в Великобританию из России в пачке крупы.
Юлия Скрипаль должна была по просьбе отца привезти ему из Москвы гречку, лавровый лист и специи. В спешке она не успела этого сделать и попросила об услуге какую-то женщину, которая вскоре также вылетала в Лондон.
Полиция подозревает, что подарки от Юлии отцу содержали нервно-паралитическое вещество "Новичок", рассказал The Sun источник. В Скотленд-Ярде уже допросили женщину, работающую в крупной медицинской компании в России. Как и когда она передала гречку дочери экс-полковника ГРУ, не уточняется.
Тем временем Россия направила список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля", в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об сообщает МИД РФ.
Ранее стало известно, что следы яда были обнаружены у входной двери дома Скрипаля в Солсбери.
Шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. В Великобритании заявили, что они отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" и к этому причастна Россия. В Москве категорически отвергают все обвинения.
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