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В Америке признали бесполезность санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Вашингтон давит на Москву, а той все нипочем

Вашингтон продолжает усиливать давление на Москву, вводя все новые санкции, однако они не достигают своих целей и не дают желаемого результата. Об этом рассказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

По его словам, президент США Дональд Трамп не может дать отпор российскому руководству.

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"Я думаю, что проблема в том, что Россия вышла из-под контроля. Что бы мы ни делали – это не работает", – цитирует Грэма Fox News.

Линдси утверждает, что Москва виновна в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и пытается запугать остальной мир при помощи успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

При этом на Трампа надавливает и его ближайшее окружение, которые считают, что Россия понимает только язык силы, поэтому с ней нужно действовать намного жестче.

Из-за отравления Скрипаля Вашингтон объявил персонами нон грата 60 российских дипломатов, а также власти закрыли генконсульство в Сиэтле. В Москве заявили о высылке 58 сотрудников посольства США и о прекращении работы американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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