Посла РФ в США отправили в игнор

Американские политики отказываются разговаривать с российским дипломатом

Посол России в США Анатолий Антонов столкнулся с большими трудностями в Соединенных Штатах. Работа дипломата – общаться с людьми и налаживать связи, однако американские политики и чиновники попросту отказываются от встреч с Антоновым.

Как стало известно изданию Politico, у российского посла не состоялись беседы с главой администрации президента США Джоном Келли, вице-президентом Майком Пенсом, генпрокурором, главой ФБР, руководителем Федеральной резервной системы, рядом министров и их заместителей, а также со многими членами Сената из числа как демократов, так и республиканцев.

Дошло до того, что Антонов даже написал письмо сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым встречался ранее, с просьбой помочь наладить взаимодействие с американцами. "Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч", – говорится в письме, которое попало в распоряжение издания.

Впрочем, не все конгрессмены настроены троллить Антонова. "Несмотря на то что мы во многом не согласны с Россией, нехорошо ее просто игнорировать. Президент Дональд Трамп абсолютно прав: мы должны взаимодействовать", – заявил Politico один из сотрудников аппарата Конгресса.

Однако большинство законодателей и членов американской администрации придерживаются жесткой линии в отношениях с российским послом. Кто-то настроен агрессивно из-за своих политических предпочтений. Кто-то боится, что потом его могут обвинить в "близости с Кремлем", как уже не раз бывало в последнее время.

Понятно, что сейчас, когда Вашингтон выслал из страны 60 российских дипломатических работников и закрыл представительство в Сиэтле, а Москва объявила об ответных мерах, выслав такое же количество дипломатов и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге, Антонову станет еще сложнее. Но ему – человеку военному, в недавнем прошлом заместителю министра обороны РФ – не привыкать бороться с трудностями. На войне как на войне.