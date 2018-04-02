Британцы убирают людей по указке Вашингтона

Отец бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Вальтер рассказал о деле Скрипаля и политических играх Великобритании с Россией.

По его мнению, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британские власти тщательно спланировали и теперь обвиняют во всем Москву, пытаясь замести следы преступления.

"Они сейчас не показывают, а держат все это в секрете, в тайне, ожидая, как же все же Россия ответит на это. Если бы это был, как говорят они, русский след, то уже бы давно бы и определилось все", – цитирует его RT.

Литвиненко утверждает, что недалеко от места происшествия производят яд, которым и отравили Скрипаля. При этом, по его словам, Лондону невыгодно оставлять в живых Сергея, который слишком много знал, однако его дочь Юлия ни в чем не виновата, поэтому она не представляет интереса для британцев.

"Если Скрипаль что-то знает против них, то все, Скрипаль обречен. Дочку они, может, отпустят. Но если она что-то знает тоже, она оттуда тоже не выйдет", – подчеркнул Литвиненко.

Вальтер уверен, что все россияне, бежавшие из страны и получившие убежище в Англии, являются заложниками США, которые управляют политиками в Лондоне.

"Они все заложники, заложники американской власти, которая стремится к мировому господству. Пока это будет, будут убивать и русских, будут убивать всех, кто против этого всего", – добавил он.

Литвиненко указывает также на то, что все заводы по производству химикатов в России уже давно закрыты. На это же обращал внимание и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. По его мнению, Скрипалей отравили не "Новичком", а другим веществом, так как жертвы мгновенно погибли бы.

"Если бы он использовался, обоих Скрипалей уже бы не было в живых. И шансов выжить у них тоже не было бы. Если только в течение двух-трех минут им бы не вкололи антидот", – отметил эксперт.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери 4 марта. Британская сторона заявила, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва категорически отвергает обвинение.