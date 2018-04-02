Москва даст ответ на новую пакость Лондона
Закрытие торгпредства России в Великобритании, планы которого, по данным британских СМИ, вынашивают власти Соединенного Королевства, не останется без внимания. Это гарантировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако вести себя как некоторые страны, ставить ультиматумы и угрожать в Москве не намерены.
"Мы самым тщательным образом анализируем каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации. И каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", – цитирует Пескова РИА "Новости".
В конце марта газета Telegraph написала, что в правительстве Соединенного Королевства рассматривается идея закрытия российского торгового представительства в Лондоне. Инициатива, дескать, возникла в связи с реакцией России на обвинения по делу Скрипалей, в частности, после ответной высылки британских дипломатов из РФ.
Причем никого не смутило, что пинать дипломатов первой начала как раз Великобритания. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у Запада в последнее время появилась привычка: если нет фактов, там начинают срывать зло на дипломатах.
По мнению Лаврова, с делом Скрипаля Запад перешел все границы.
"Много говорят о холодной войне. Много говорят и о том, что ситуация хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда были какие-то правила, какие-то приличия соблюдались. Сейчас, по-моему, наши западные партнеры, и я имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно", – приводит RT слова Лаврова.
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