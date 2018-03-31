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Порошенко пришил Скрипаля к "Северному потоку - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Libor Zavoral
Президент Украины продолжает отчаянную борьбу против строительства газопровода

Петр Порошенко является одним из самых яростных противников "Северного потока – 2", о чем не упускает возможности заявить в многочисленных интервью и выступлениях.

В интервью медиагруппе Funke он выразил надежду, что "дело Скрипаля" будет иметь последствия для строительства газопровода.

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"Я убежден в том, что нападение с применением отравляющего вещества в британском Солсбери будет иметь последствия для "Северного потока – 2", – сказал Порошенко, добавив, что отношение к трубопроводу "необходимо пересмотреть из политических, экономических и этических соображений".

Киевские власти обвиняют "Газпром" в желании подсадить Европу на российскую газовую иглу и называют "Северный поток – 2" политическим проектом. Однако все упирается в деньги: тот же Порошенко не раз говорил об экономических потерях Украины из-за пуска газопровода. По его словам, из-за сокращения газового транзита Киев ежегодно будет терять 2 млрд долларов.

Оценка коммерческого директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко еще пессимистичней: он накануне заявил, что "речь идет примерно о 3 млрд долларов и, соответственно, 3% ВВП".

Ранее на этой неделе Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на прокладку и эксплуатацию "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила в Германии последнее разрешение на реализацию проекта.

Осталось получить разрешения еще от трех европейских стран, вдоль территории которых должна быть проложена труба: Финляндии, Швеции и Дании.

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