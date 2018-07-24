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Огонь уничтожает курорты Греции

Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Россияне могут лишиться любимого места отдыха

Лесные пожары взяли в огненное кольцо столицу Греции Афины. Стихия уже унесла жизни более 60 местных жителей. Спасатели эвакуируют население, но справиться с огнем не в силах. Власти страны уже обратились к коллегам в ЕС с просьбой прислать помощь. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Слова поддержки и соболезнования направил Владимир Путин. "Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия", – говорится на сайте Кремля.

Фото: GLOBAL LOOK press

Тем временем в самих Афинах жизнь идет своим чередом. По словам российского туриста, находящегося сейчас в городе, все кафе, как и прежде, забиты иностранцами, на улицах оживленное движение.

"Единственное, что может смутить людей, так это абсолютно желтое небо", – поделился он впечатлениями с телеканалом "360".

Фото: GLOBAL LOOK press

Отдыхающим, которые проводят время на других греческих островах, и вовсе беспокоиться не о чем. Самые крупные очаги возгорания расположены в Рафине – это в 30 км восточнее Афин – и у города Кинета, что в 55 км на запад от столицы. Россияне же предпочитают отдыхать на пляжах островов Крит, Родос, Кос, Корфу и на полуострове Халкидики. В Афины они ездят обычно только на экскурсии. "Российским организованным туристам ничего не угрожает: их традиционные места отдыха находятся вдалеке от мест возгорания", – заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: GLOBAL LOOK press

Вера СВЕТЛОВА
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