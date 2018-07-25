Ура-патриоты Незалежной смертельно обиделись на своего спортсмена

Победившего в бою с россиянином Муратом Гассиевым на территории "врага" украинца, уроженца Симферополя Александра Усика начали активно травить на родине. Так, известная своими русофобскими высказываниями националистка и по совместительству детская писательница Лариса Ницой назвала боксера слабаком, трусом и "конкретным ватаном". А все потому, что он в Москве не изрек бандеровское "Слава Украине".

"Для меня Усик – обычный трус. Да, он умело махает кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус. Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать "Слава Украине!", но этого не сделал", – заявила Ницой в эфире Oboz TV.

По ее мнению, то, что Усик вышел на ринг с жовто-блакитным прапором на бой в столице России, не было проявлением патриотизма с его стороны.

"Украинский флаг – обычный атрибут любых соревнований, все спортсмены выходят с украинскими флагами. А вот сказать бандеровский лозунг, лозунг Майдана, лозунг всех независимых свободных украинцев в логове врага – для этого нужна смелость", – утверждает писательница.

Также она считает, что после победы Усик мог потребовать свободы для "украинских политических узников в России".

"Одно дело – драться кулаками, быть профи в боях, другое дело – быть смелым мужчиной. Он не просто трус, он еще и ватан конкретный. Когда его спрашиваешь про Крым, он говорит "Крым – это Крым", спрашиваешь, в какую церковь ходишь, а он является прихожанином Московской церкви, у него в голове "русский мир"... Ватный трус", – резюмировала Ницой.

Нашелся еще один ярый критик боксера. Депутат Верховной рады от партии днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана "Укроп" Виталий Куприй написал открытое письмо Усику через Facebook, в котором упрекнул спортсмена в недостаточном проявлении патриотизма после боя с россиянином.

"Многие ожидали от вас определенных заявлений в логове врага, которые призывали бы агрессора остановить войну в Донбассе, вернуть Украине Крым, освободить политических заключенных и военнопленных и тому подобное", – написал "укроповец".

"К сожалению, вы никак не упомянули Украину на своей пресс-конференции после боя, а сразу после боя на ринге даже не поблагодарили собственный народ за поддержку. И ваша запоздалая благодарность в Сети, очевидно, была сделана под давлением общественного мнения", – уверен Куприй.

Он также поставил на вид боксеру, что тот приверженец православного движения "Сорок сороков", "которое управляется из Москвы".

"Именно поэтому вы считаете Россию не агрессором, а братским славянским народом. И ваши объятия с российским боксером – очередное напоминание об этом", – подчеркнул ура-патриот.

По его словам, выступление Усика именно в Москве, а не на нейтральной территории, свидетельствует о том, что его могли подкупить более весомым гонораром. И тут же задал ему ряд вопросов: имеет ли он другое гражданство, кроме украинского, и какое; насильно ли его заставили провести бой в Москве; какой гонорар он должен был получить в Саудовской Аравии (там мог состояться поединок) и какой украинцу реально заплатили за бой в России; планирует ли спортсмен перевести часть гонорара на поддержку армии Незалежной (в виде уплаты налогов через благотворительность) и какую именно сумму.

Ну и последний пункт депутатского обращения к Усику звучит победным аккордом: "Считаете ли Вы нужным выполнять статью 65 Конституции Украины и своими действиями защищать нашу территориальную целостность в войне с российским агрессором?"

Комментаторы тут же набросились на народного избранника с вполне адекватными именно к нему вопросами, в том числе по недвижимости Куприя, наличия яхты, доходов и возможности передачи части из них на нужды ВСУ.

"Я так и не понял какую цель вы как народный депутат для себя ставили, когда писали эту публикацию? Опозориться? Поздравляю, у вас это очень хорошо получается, судя из тех комментариев от общины! Не понимаю зачем нам такие депутаты!.. И еще несколько вопросов, на которые я очень хочу услышать ответы! Как давно вы были в квартире, которая находится в Ялте? Планируете ее продавать? Как и куда производится оплата за использование газа, электроэнергии и воды?" – обратился пользователь Роман Порошенко.

Что касается самого Усика, то на брифинге после боя, который состоялся в ночь на воскресенье 22 июля, он сообщил, что давно не видел своих детей и собирается заехать в Киев, а потом домой, в Крым к родным.

