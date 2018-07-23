Украинским спортсменам предложили сдаваться россиянам

Честные победы атлетов портят игру политикам Незалежной

Удачные выступления спортсменов могут оказать дурную услугу Украине. С таким предупреждением выступил вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. Анализируя бой боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, который принес украинцу чемпионский титул, Кириленко заявил, что это не вписывается в курс внешней политики страны.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев – и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", – написал Кириленко в Twitter.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.

Бой Гассиева и Усика в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии состоялся в ночь с 21 на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. По решению арбитров украинец получил звание абсолютного чемпиона мира. После боя Усик поблагодарил организаторов состязания и болельщиков, однако от политических высказываний воздержался.

После боя премьер-министр Владимир Гройсман выступил с инициативой присвоить боксеру звание Героя Украины, напоминает RT. Усик на это отреагировал скромно.

"Я об этом не знаю ничего… Если честно, мне кажется, что власти преувеличивают мои возможности", – приводит слова спортсмена издание NewsOne.