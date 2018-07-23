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Украинским спортсменам предложили сдаваться россиянам

Фото: GLOBAL LOOK press/Kenjiro Matsuo
Честные победы атлетов портят игру политикам Незалежной

Удачные выступления спортсменов могут оказать дурную услугу Украине. С таким предупреждением выступил вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. Анализируя бой боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, который принес украинцу чемпионский титул, Кириленко заявил, что это не вписывается в курс внешней политики страны.

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев – и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", – написал Кириленко в Twitter. 

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Бой Гассиева и Усика в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии состоялся в ночь с 21 на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве. По решению арбитров украинец получил звание абсолютного чемпиона мира. После боя Усик поблагодарил организаторов состязания и болельщиков, однако от политических высказываний воздержался.

Александр Усик. Фото: GLOBAL LOOK press/K-G Z Fougstedt

После боя премьер-министр Владимир Гройсман выступил с инициативой присвоить боксеру звание Героя Украины, напоминает RT. Усик на это отреагировал скромно.

"Я об этом не знаю ничего… Если честно, мне кажется, что власти преувеличивают мои возможности", – приводит слова спортсмена издание NewsOne.

Николай ВИКТОРОВ
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