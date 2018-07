От встречи лидеров США и РФ ждали словесной битвы, а получилась дружеская беседы

В отличие от саммита НАТО, который считается триумфальным, встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки даст много позитива в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал глава Белого дома в своем Twitter.

По мнению Трампа, оппоненты ополчились на него за то, что он "хорошо поладил с Путиным". Он считает, что американцы хотели видеть "боксерский матч". Но им придется удовлетвориться положительными итогами переговоров, когда "обсуждали многие важные темы на нашей встрече".

While the NATO meeting in Brussels was an acknowledged triumph, with billions of dollars more being put up by member countries at a faster pace, the meeting with Russia may prove to be, in the long run, an even greater success. Many positive things will come out of that meeting.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

"Мы хорошо ладили, что действительно беспокоило многих ненавистников, которые хотели увидеть боксерский матч", – написал американский лидер, добавив, что "большие результаты придут!"

So many people at the higher ends of intelligence loved my press conference performance in Helsinki. Putin and I discussed many important subjects at our earlier meeting. We got along well which truly bothered many haters who wanted to see a boxing match. Big results will come! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

Он уверен, что его оппоненты скорее "пойдут на войну", нежели увидят позитивные изменения в отношениях двух стран.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

"Это называется синдром помешательства от Трампа!" – подчеркнул он.

Напомним, встреча президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки. Ранее глава Белого дома принял участие в саммите НАТО, в ходе которого потребовал увеличения военных расходов странами альянса до 4%.