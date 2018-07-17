Встреча в Хельсинки завершилась победой Путина

Трамп выглядел бледно на фоне российского президента

Переговоры президентов РФ и США стали важным шагом для нормализации отношений двух стран. Ею остались довольны и Владимир Путин, и Дональд Трамп. При этом многие наблюдатели признали, что российский лидер держался более уверенно, и присудили ему победу "по очкам".



Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Путин сообщил, что они "хорошо пообщались" с американским коллегой. "В ходе сегодняшней встречи многое изменилось к лучшему. Это хороший старт", – добавил он позже в интервью телеканалу Fox News, признав при этом, что всех проблем решить не удалось.

Российский лидер обозначил ключевые моменты, по которым должно развиваться взаимодействие двух стран. "Мы заинтересованы в развитии наших отношений в области безопасности, стратегической стабильности и экономике… Я надеюсь, что в вопросах стратегической стабильности мы сможем найти взаимоприемлемое решение для обеих сторон. Это относится и к договору РСМД о ракетах средней и меньшей дальности", – сказал он.

Дональд Трамп также высоко оценил встречу с Владимиром Путиным. Он заявил в интервью Fox News, что встреча в Хельсинки – это начало долгого пути по выводу отношений из кризиса. Перед началом переговоров отношения между Москвой и Вашингтоном были худшими в истории, но за время встречи многое изменилось, добавил глава Белого дома. Он также сообщил, что они с Путиным договорились чаще встречаться, и заверил, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на уровне спецслужб в сфере борьбы с терроризмом.

"Я назвал президента Путина соперником, хорошим соперником. И слово соперник – это фактически комплимент", – подытожил Трамп. Он признал превосходство своего российского коллеги, заявив, что тот "был очень силен на саммите".

Западные СМИ остались довольны тем, что лидеры двух стран "конфронтации и разногласиям предпочли сотрудничество" и что политики начали лучше понимать друг друга (об этом написала бельгийская газета La Libre). По мнению журналистов, продолжение диалога может стать "прелюдией к снятию санкций", передает РИА "Новости".

Другое бельгийское издание Le Soir опубликовало материал под названием "Трамп равняется на Путина". В материале отмечается, что президент России задавал тон встрече, а сближение России и Запада происходит "на условиях Кремля". "Путин всегда тщательно подготовлен к переговорам", а "опасения, что непредсказуемый Трамп может сделать уступки, кажутся как никогда обоснованными", говорится в статье.

Обозреватель британского телеканала Sky News Диана Магней заявила, что Путин во время переговоров сумел подчеркнуть особую роль России в мире. Это подтверждает даже такая мелочь, как то, что он взял слово на итоговой пресс-конференции раньше Трампа. "Россия снова великая держава на мировой арене", – констатировала журналистка (ее слова приводит телеканал "Звезда").

Одно из самых авторитетных изданий США The New York Times назвало саммит в Хельсинки "легкой победой для Владимира Путина". Газета отметила, что во время общения с журналистами российский президент выглядел более уверенным, чем его американский коллега.

Издание The Washington Post написало о том, что окружение советовало Трампу быть пожестче с Путиным, но тот проигнорировал эти рекомендации. В итоге американский лидер предстал в Хельсинки "размякшей макарониной".