Трампу мешают строить диалог с Россией проигравшие демократы

Спикер Думы Вячеслав Володин оценил итоги встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным

Выстроить нормальные отношения с Россией главе США Дональду Трампу мешает внутриполитическая оппозиция, рассказал глава ГД Вячеслав Володин.

По его словам, встреча лидеров США и России показала, что Трамп понимает необходимость налаживания конструктивных отношений с Россией, но реализовать не может.

"По итогам этой встречи можно сделать вывод, что президент США понимает необходимость выстраивания конструктивных отношений с РФ, но совершенно очевидно, что этого не хотят понимать представители политической элиты США, в первую очередь те, кто имеет отношение к Демпартии", – цитирует спикера "Интерфакс".

Володин объяснил такое противодействие провалом Демократической партии на президентских выборах в США. "Никак не могут смириться с поражением", – отметил он.

При этом прошедший в Хельсинки саммит имеет важное значение не только для отношений России и Америки, но и для других стран, всего мирового сообщества.

"Россия и США – это мощнейшие ядерные державы – страны, которые во многом определяют глобальную безопасность. И этой встречи ждали многие. И для Совета Европы она крайне важна, и для стран Азии", – подметил он.

Переговоры Путина и Трампа имеют огромное значение в глобальном сотрудничестве. В частности в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, а также противодействии глобальным угрозам и вызовам.

Политик считает, что переговоры были успешными и положили начало диалогу Москвы и Вашингтона. "Посмотрим дальше, как американская сторона сможет его реализовать", – добавил спикер.

Вячеслав Володин выразил надежду, что взаимодействие стран будет развиваться и на уровне парламентских измерений, ведь пока эта сфера является одной из самых проблемных.

"У нас парламентское измерение в наших отношениях находится на нулевом уровне. И об этом не случайно вчера в ходе встречи сказал президент" – сказал спикер.