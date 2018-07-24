Всему виной победа украинского боксера Усика над россиянином Гассиевым

Черкасскому добровольцу, воевавшему в Донбассе против не принявших майдан жителей шахтерского края, сломали челюсть в одном из местных кабаков за слишком громкий выкрик националистической организации УПА (запрещена в РФ) "Слава Украине". Как написал накануне в Facebook очевидец инцидента Виталий Мельниченко, его товарища "едва не убил" вместе со своей "бандой" лидер "Национального корпуса" в Черкассах Дмитрий Кухарчук.

Позже выяснились обстоятельства происшествия.

Мельниченко, пострадавший Александр Бородиенко и еще один его приятель с женой отдыхали в одном из развлекательных заведений города. Мужчины вышли покурить, а когда узнали о победе боксера Александра Усика в бою с россиянином Муратом Гассиевым, атошник выкрикнул "Слава Украине", пишет портал vikka.ua.

Загулявшему в этом же кабаке представителю "Нацкорпуса" возглас показался "слишком громким", и между ними завязалась драка, причем в нее ввязались и дамы с обеих сторон.

"Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить", – жаловался Мельниченко.

В результате националисты сломали участнику вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе челюсть. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

"Вот так и есть, одни здороваются, а другим братство воинов уже ни по чем, они себе в политику пошли и думают, что безнаказанны", − резюмировал изданию ветеран АТО.

Под своим постом в Сети об инциденте он также плачевно прокомментировал ситуацию: "Это люди, которые только на камеру хорошие патриоты. Когда нет камеры, они даже на русском разговаривают".

Ранее бандеровский лозунг вызвал скандал на ЧМ-2018 после обнародованного в интернете видео, на котором хорват Домагой Вида слишком рьяно передавал привет киевским друзьям. В итоге пришлось приносить извинения россиянам, причем раза три. А его приятеля по ролику, одного из тренеров сборной Хорватии Огнена Вукоевича вообще выставили из команды, а потом ФИФА лишила его аккредитации на чемпионате мира и впаяла штраф.

