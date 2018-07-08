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"Слава Украине!": Хорваты пошутили над вылетом России

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Бывший футболист киевского "Динамо" Вида записал провокационное видео

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида посвятил победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 Украине, где он выступал в прошлом за киевское "Динамо".

На видео игрок восторженно восклицает "Слава Украине!" и "Хорватия, вперед!". Сидящий рядом тренер сборной Огнен Вукоевич добавляет "Это победа за "Динамо" и за Украину!". 

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Сам игрок объяснил, что видео было просто шуткой, никакого политического подтекста он не закладывал. 

"У меня там друзья со времён "Динамо" Киев, ничего другого я в виду не имел", – цитирует игрока Life.ru.

По его словам, политика вообще не его конек, а разницы между украинцами и россиянам он не делает. Скандальное высказывание на видео он объяснил тем, что любит Украину, где играл долгие годы. И за все то время ему не доводилось слышать от украинцев ничего плохого в адрес соседей.

Однако российские интернет-пользователи шутки Виды, мягко говоря, не поняли. Многие заявили, что хотели поддержать Хорватию в полуфинале с Англией, однако теперь будут болеть за англичан. 

Проблемы у Виды могут возникнуть не только с российскими фанатами, но и с FIFA. Как пишет британская The Sun, Международная футбольная ассоциация начала изучать поступок хорватского защитника – ему грозит дисквалификация на следующую игру. Впрочем, дело может ограничиться и штрафом.

Дисциплинарный кодекс FIFA запрещает политические лозунги. В тексте, в частности, говорится о том, что любой участник матча за нарушение этого правила может быть отстранен на два матча и оштрафован на 5 тысяч долларов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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